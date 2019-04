Sokak Hayvanları Günü'nde İzmirli Derneklerden Farkındalık Çağrısı

Kaynak: DHA

DÜNYA Sokak Hayvanları Günü olarak bilinen 4 Nisan 'da evsiz hayvanlar ve şiddet görmüş sahipsiz hayvanları sahiplendirme ve bakımını üstlenme konusunda İzmir 'de faaliyet gösteren derneklerden Seferihisar Hayvanları Koruma Derneği (SEHAYDER) ve Hayvanlar İçin Projeler Derneği (HİPDER), evsiz hayvanlar konusunda farkındalık çağrısında bulundu. Hayvanseverler, aileleri çocuklarını hayvanlarla korkutmamaları konusunda uyardı.İzmir'de evsiz hayvanlar ve şiddet görmüş sahipsiz hayvanları sahiplendirme ve bakımını üstlenme konusunda faaliyet gösteren derneklerden SEHAYDER ve HİPDER, 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü'nde hayvan sevgisi konusunda çağrıda bulundu. Bugün sokaklarda ve barınaklarda yaşam savaşı veren can dostlarını daha fazla hatırlanması gerektiğine dikkat çeken SEHAYDER Başkanı Fevziye Özkan, aileleri çocuklarını hayvanlarla korkutmamaları konusunda uyardı. Özkan, şöyle konuştu:"Bugün, aslında bir farkındalık günü. Bize muhtaç bıraktığımız masum canlar için yapabileceğimiz en önemli yardım, onların aç, susuz ve yuvasız kalmasını önlemek. Tabii ki hasta olduklarında yalnız bırakmamak. Annelerin, babaların sokaklardaki kedi ve köpekler ile çocuklarını korkutmalarını hiç doğru bulmuyoruz. 'Kedi tırmalar, köpek ısırır, pis, yaklaşma' türünden onlara zarar veren söylemlerde bulunmalarını istemiyoruz. Betonla doldurduğumuz kentlerde zor da olsa bir yaşam alanı bulmaya çalışan sokak hayvanlarını yine çocuklarını bahane ederek barınaklara toplatmaya çalışan, onların dağlara, ormanlara, yaşayamayacakları yerlere atılması için uğraşan insanları da merhamet ve vicdan sahibi olmaya davet ediyoruz. Bugün onlar için kapılarımızın önüne bir kap su ve mama koyalım. Başlarını okşamayı ihmal etmeyelim. Onların en büyük gıdası sevgi ve bize minnetle bakışları her şeye değer. Onlara sevgimizi bir tek gün değil, her gün vermeliyiz."'KÖPEĞİN BELİNİ KÜREKLE VURUP, KIRDILAR'Sokakta zarar görmüş birçok canı kurtarmak için mücadele veren HİPDER Başkanı Funda Bonomo ise bu özel günde beline kürekle vurulduğu için beli ortadan kırılan köpeği tedavi ettirdiklerini belirterek, şunları söyledi:"Bizim günlerimiz hep böyle geçiyor, sokak hayvanlarının başına her türlü kötülük gelebiliyor. Sokak hayvanlarını koruyup kollaması, bakımlarını yapması, kısırlaştırması, aşılaması gereken, sokakta yaşayamayacak durumda olanlara bakması gereken devlet ve belediyelerdir. Tarım Bakanlığı geçenlerde resmi sitesinde açıkladı; 2009- 2018 yılları arasında hayvan bakım evlerine aktarılan para, toplam 31 milyon 513 bin 315 TL ve maalesef bütün barınakların, bütün rehabilitasyon merkezlerinin hali içler acısı. Hayvanlar orada bile aç, tedavi göremiyorlar. Çoğu merkezde röntgen, tahlil cihazları, modern ilaçlar yoktur, 20 sene önce yazılmış ilaçlar hala bugün kullanılır. Çok fazla hayvan uyutan ve zehirleyen belediye var. Sokağınızda bir hayvana araba çarptığı için belediyeye haber verirseniz, belediye gelir onu gözünüzün önünden alır. Fakat daha sonra arayıp takip etmezseniz o hayvan bir kafesin içinde açlıktan, iç kanamadan ölüme mahkum kalıyor. Her gün hayvanlara akla hayale sığmayacak sapkınlıklar yapılıyor. Böyle bir günde insanlarımızı tüm bu konularda duyarlı olmaya davet ediyorum."- İzmir