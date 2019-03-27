Sokak Hayvanları İçin Atık Malzemeden Barınak Yaptılar

Kaynak: AA

İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta bir grup üniversite öğrencisi, topladıkları atık malzemelerden köpek ve kediler için barınak yaptı.Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Varto Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü öğrencileri, marketlerden topladıkları kasa, eski mobilya ve tahta parçalarıyla kedi, köpek ve kuşlar için farklı boyutlarda barınak hazırladı.Üniversite öğrencileri, barınakları Kale Parkı'nın farklı yerlerine bıraktı, kuş kafeslerini ağaca astı.Ayrıca, kış mevsiminin çetin geçtiği kentte öğrenciler, karla kaplı dağın eteklerine yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için yem bıraktı.Üniversite öğrencisi Furkan Kaymaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınıf olarak hayvanlarla ilgili bir farkındalık yaratmak istediklerini söyledi.Sokak hayvanlarına daha fazla önem verilmesini istediklerini ifade eden Kaymaz, "Hayvanlara yardımı bir kültür haline getirmek istiyoruz. Atık malzemeden Kale Parkı'nda sokak hayvanları için marketlerden topladığımız kasa ve atılan eski mobilya parçalarıyla barınak yaptık. Son zamanlarda medyada gündeme gelen sokak hayvanlarına eziyet edilmesinden etkilenerek bu çalışmayı başlattık. Bununla ilgili farkındalık yaratmak istiyoruz." diye konuştu.Yaban hayatını da unutmamak gerektiğini dile getiren Kaymak, "Muş'un dağlarına çıktık. Yaban hayatı için hayvanlara yem bıraktık. Kışın yiyecek bulmakta zorlandıkları için onlara kasaplardan topladığımız etleri ve lokantadan getirdiğimiz ekmekleri bıraktık. Umarım faydalı olmuştur." dedi."Parka gelip kedi ve köpekler için barınaklar yaptık"Zeynep Yıldız da sınıf arkadaşlarıyla bir araya gelerek kendi imkanlarıyla hayvanlar için barınak hazırladıklarını anlattı."Hayvanlara yaptığımız yardımlardan dolayı çok mutluyuz. Umarım bir yararımız dokunmuştur." diyen Yıldız, "Bizim nasıl ihtiyaçlarımız oluyorsa hayvanların da ihtiyaçları oluyor. Parka gelip kedi ve köpekler için barınaklar yaptık. Hayvanlarımız için bir farkındalık oluşturmak istedik." ifadelerini kullandı.Elif Çakır ise arkadaşlarıyla otururken kantin önüne gelen aç bir köpekten esinlenerek böyle bir çalışma başlattıklarını aktardı.Muş'ta kış mevsiminin sert geçtiğini hatırlatan Çakır, "Kışımız halen devam etmekte olduğu için hayvanlarımıza kulübe yapmak istedik. Herkesten ricamız, kapımızın önüne bir kap yemek ve su bırakalım." dedi.