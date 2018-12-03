Sokak Hayvanları İçin Barınak Yaptılar

Samsun
'un Havza
ilçesinde öğrenciler, geri dönüşüm malzemeleri kullanarak sokak hayvanlarına barınaklar yaptı.
Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi
öğrencileri, Çevremi Koruyorum, Hayvanları Seviyorum Projesi kapsamında topladıkları atık malzemelerden yaptıkları barınakları ilçenin farklı noktalarına yerleştirdi.
Proje sorumlusu edebiyat öğretmeni Abdurrahim Toprak, gazetecilere yaptığı açıklamada, kış aylarında sokak hayvanlarının soğukla baş başa bırakıldıklarını söyledi.
Öğrencilerine projeye gösterdikleri duyarlılıktan ötürü teşekkür eden Toprak, şöyle konuştu:
"Bu hayvanlar insanların çok olduğu yerlere geliyorlar. Öğrencilerimiz ile birlikte daha çok atık malzemeleri kullanarak, eski oto lastikleri, ambalaj naylonları ve benzeri malzemeler kullanarak hem bunları geri dönüşüm olarak kullanıma sunduk hem de kedilerimizin özellikle geceleri, yağmurda ve karda barınmaları ve beslenme imkanı sunmak istedik."
03 Aralık 2018 Pazartesi 17:01