Sokak Hayvanları İçin Beslenme Odaklarına Mama Bırakıldı

Kaynak: İHA

Nevşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından,kar yağışı ile yiyecek bulamama tehlikesi ile karşı karşıya bulunan sokak hayvanları için, park ve bahçelerde oluşturulan beslenme odaklarına mama bırakıldı.Şehir merkezinde kar yağışı ile birlikte yiyecek bulamama sıkıntısı yaşayan sokak hayvanlarının mama ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Nevşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı merkezlerindeki açık alanlar başta olmak üzere park ve bahçelerde oluşturulan beslenme odaklarına yeteri oranda mama bıraktı. - NEVŞEHİR