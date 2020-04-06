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Sokak hayvanları için DKMP harekete geçti

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün sokak hayvanları için harekete geçtiğini söyleyerek, "Sokak hayvanlarının aç-susuz bırakılmaması maksadıyla bütün önlemler alınacak" dedi.

06.04.2020 15:02 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:02
Sokak hayvanları için DKMP harekete geçti
Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün sokak hayvanları için harekete geçtiğini söyleyerek, "Sokak hayvanlarının aç-susuz bırakılmaması maksadıyla bütün önlemler alınacak" dedi.

İl Müdürü Yoldaş, yaptığı yazılı açıklamada, Korona virüs Covid-19 salgınına karşı büyük bir titizlikle birçok tedbiri hayata geçiren Tarım ve Orman Bakanlığı şimdi de hayvan bakımevlerindeki hayvanlar için düğmeye bastığını söyledi. Korona virüs salgınının önlenmesine yönelik vatandaş odaklı tedbirler hayata geçirilirken bakanlığa bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü de sokak hayvanları için harekete geçtiğini anlatan Yoldaş, sözlerine şöyle devam etti;

"DKMP Genel Müdürlüğüne bağlı 15 bölge, 81 il müdürlüğü ve 159 şeflik vasıtasıyla hayvanların herhangi bir sebeple ihmal edilmemesi ve aç-susuz bırakılmaması maksadıyla bütün önlemler alınacak, gerekli denetimler titiz bir şekilde sağlanacak. Bütün şehirlerde sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde olunarak hayvanların barınmasından beslenmesine her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için taşra teşkilatı gerekli koordinasyonu ve kontrolü sağlayacak" dedi.

Öte yandan Yoldaş, hayvancılıkla uğraşan 65 yaş ve üzeri vatandaşların talep etmesi halinde, büyük ve küçükbaş hayvanlarının bakımı için de yardım edeceklerini sözlerine ekledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Doğa Koruma ve Milli Parklar, Bilecik, Güncel
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