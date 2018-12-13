Sokak Hayvanları İçin Doğaya Yem Bıraktılar

Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde polis ve öğrencilerce, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Elbistan Emniyet Müdürlüğü
Toplum Destekli Polis
Büro Amirliği ekipleri ile özel bir okulun öğrencileri, kar yağışıyla beyaza bürünen ilçenin farklı noktalarına, sokak hayvanları ve kuşlar için temin edilen et ve kemik ile buğday ve mısırdan oluşan yem bıraktı.
Malzemelerin bırakıldığı yerlerdeki sokak hayvanlarının yiyecekleri hemen yemesi, etkinliğe katılanlara mutluluk verdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Büro Amirliği Amiri Başpolis Arif Görür, Elbistan polisi olarak kendilerini her şeye karşı sorumlu hissettiklerini belirtti.
Polisler ile öğrenciler aktivitenin sonunda kar topu oynayarak günün yorgunluğunu çıkardı.
13 Aralık 2018 Perşembe 16:33