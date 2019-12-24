Haberler » Güncel » Sokak hayvanları için geçici barınak yapıldı - Haber

Sokak hayvanları için geçici barınak yapıldı

Karabük'ün Eflani ilçesinde sokak hayvanları için geçici hayvan barınağı yapıldı.

24.12.2019 14:29 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:34 Sokak hayvanları için geçici barınak yapıldı
'ün ilçesinde sokak hayvanları için geçici hayvan barınağı yapıldı.

Eflani Belediyesi tarafından yardıma muhtaç, yaşlı, yaralı ve saldırgan sokak hayvanları için geçici hayvan barınağı yapıldı. Konuyla ilgili konuşan Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, "Sokakta ki dostlarımızı yeni yuvalarında misafir etmeye başladık. İki gündür arkadaşlarımız sokaklarda yaşam mücadelesi veren yaralı, hasta, yaşlı, yavru ve saldırgan hayvanları topluyor. Onlarında rahat etmesi için yapılan geçici hayvan barınağı onların yeni yuvası oldu" dedi. - KARABÜK

Karabük, Eflani, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:36   Konak'ta tankerle su desteği devam ediyor - Haber
16:36   Kadına şiddeti tiyatro ile protesto ettiler - Haber
16:36   Kahramanmaraş kuyumcuyu soyarken yakalandı - Haber
16:36   Kağıthane'de koca dehşeti 3 - Haber
16:36   Bursa'da uyuşturucu operasyonu 5 gözaltı - Haber
16:33   Meteoroloji tarih verip duyurdu! İstanbul'a kar geliyor - Haber
16:27   Otostop çekip bindiği kamyonet kaza yapınca canından oluyordu - Haber
16:22   Son dakika: Ceren'in katili Özgür Arduç'un test sonucu açıklandı: Akıl sağlığı yerinde - Haber
15:35   Son dakika: Adalar Kaymakamlığı itlaf edilen atların sahiplerine suç duyurusunda bulundu - Haber
15:28   Ters yönde drift yapan sürücüye 15 bin lira ceza kesildi - Haber
24.12.2019 16:41:52