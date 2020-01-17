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Sokak hayvanları için gözleme etkinliği yapıldı

Adıyaman'da, hayvan severler tarafından, sokak hayvanları yararına gözleme yapım ve satım etkinliği düzenlendi.

17.01.2020 15:33 | Son Güncelleme: 17.01.2020 15:38Sokak hayvanları için gözleme etkinliği yapıldı
'da, hayvan severler tarafından, sokak hayvanları yararına gözleme yapım ve satım etkinliği düzenlendi.

Adıyaman'da, sokak hayvanları için bir çok etkinliğe imzalar atan hayvan severler, bu defa da sokak hayvanları yararına gözleme yapma ve satma etkinliği gerçekleştirdi. Adıyaman Valiliği karşı tarafında yapılan etkinliğe vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi. Bir çok hayvan severin yer aldığı gözleme etkinliğinde, yapılan gözlemeler tek tek vatandaşlara satıldı. Gözlemelerden elde edilen gelirlerin tamamı sokak hayvanları için kullanılacak.

Yapılan etkinlikle alakalı bilgiler veren hayvan severlerden Erdinç Gürkan, "Sokak hayvanları için her bir taraftan bir araya geldik ve bugün gözleme etkinliği yapıyoruz. Burada herkes, çoğu ablamız, annemiz herkes burada gözleme için hazırlıklar için bir şeyler yapıyorlar. Şuan mama etkinlikleri yapıyoruz, mamalar alınacak. Yaralı hayvanlar buluyoruz ve o hayvanların klinik ücretleri gerekiyor. Bunların hepsini de bu tarz etkinlikler yaparak karşılamaya çalışıyoruz. Hepimiz tamamen gönüllüyüz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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