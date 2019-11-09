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Sokak hayvanları için kış şartlarına uygun minder ürettiler

KIRKLARELİ'de özel bir firmanın sosyal sorumluluk kulübü üyeleri, Belediye Geçici Hayvan Barınağı'ndaki sokak hayvanları için kış şartlarına uygun yer minderleri hediye etti.

09.11.2019 11:52 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:52Sokak hayvanları için kış şartlarına uygun minder ürettiler

KIRKLARELİ'de özel bir firmanın sosyal sorumluluk kulübü üyeleri, Belediye Geçici Hayvan Barınağı'ndaki sokak hayvanları için kış şartlarına uygun yer minderleri hediye etti.

Babaeski'de faaliyet gösteren Aster Tekstil firmasında çalışanların oluşturduğu sosyal sorumluluk kulübü üyeleri, yaklaşan kış şartları öncesinde sokak hayvanları için özel kış şartlarına uygun yaptıkları 42 yer minderi Belediye Geçici Hayvan Barınağı'nda veteriner hekim Cenk Ertürk'e teslim etti.

Belediye veteriner hekimi Cenk Ertürk, fabrika çalışanlarına duyarlı davranışları nedeniyle teşekkür ederek, "Çünkü bundan sonra sokak hayvanlarımız, altlarına koyacağımız bu yer minderleri sayesinde üşümeyecek. Tesisin sosyal sorumluluk üyeleri her gün, fabrika personelinden arta kalan yemekleri, sokak hayvanları ile olsun, burada barınaktaki hayvanlarımızla olsun, bizimle paylaşıyorlar. Tekstil fabrikası sosyal sorumluluk kulübü üyeleri, bu sokak hayvanlarına karşı gerçekten çok faydalı işler yapmaktadır. Biz diğer kuruluşlardan da sokak hayvanlarımıza karşı böyle yardımcı olmalarını ve katkıda bulunmalarını bekliyoruz. Bu şekilde olursa tabii çok daha iyi olur. Yükü hep birlikte paylaşmış oluruz, çünkü her şeyi belediyeden beklemek yerine bizler de halk olarak biraz yardımcı olmalıyız diye düşünüyorum. Sonuçta bu hayvanlar herkesin, sadece Belediye'nin değil" dedi.

Özel olarak üretilen yer minderleri daha sonra sokak hayvanlarının altına konuldu.



Cenk Ertürk, Güncel

Kaynak: DHA

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