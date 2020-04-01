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Sokak hayvanları için kuru mama bırakıldı

Sokak hayvanları için kuru mama bırakıldıOSMANİYE'de özel kıyafet giyen belediye ekipleri tarafından sokak hayvanları için kentin belirli noktalarına mama bırakıldı.

01.04.2020 16:45 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:49
Sokak hayvanları için kuru mama bırakıldı
OSMANİYE'de özel kıyafet giyen belediye ekipleri tarafından sokak hayvanları için kentin belirli noktalarına mama bırakıldı.
Osmaniye Belediyesi, tüm dünyayı ve ülkeyi tehdit eden koronavirüs salgını ile ilgili dezenfeksiyon işlemlerini aralıksız sürdürürken sokak hayvanlarını da unutmadı. Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün özel kıyafet ve güvenlik tertibatlı bisikletli ekipleri sokak hayvanlarını besleme çalışması yaptı. Günlük 15 kilo kuru mamayı, 30 kilometrelik bir güzergahta dağıtan ekip, ayrıca hayvanların sağlık durumlarını da inceledi.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Osmaniye Belediyesi veteriner hekimlerinden Ali Laçinbala, "Belediye Başkanımız Kadir Kara'nın talimatları ile şehrimizde görmüş olduğumuz sahipsiz sokak köpeklerini önce tanıyor sonra yanlarına yaklaşarak mamaları uzatıyoruz. Kısa zamanda duygusal bir bağ kurulan ilişki sayesinde sahipsiz sokak hayvanlarının sayısı ve sağlık durumları konusunda tespitlerde bulunuyoruz" dedi.
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Sokak hayvanları için kuru mama bırakıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Osmaniye, Güncel

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Sokak hayvanları için kuru mama bırakıldı
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