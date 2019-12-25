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Sokak hayvanları için limonata ve kurabiye sattılar

İzmir'in Çiğli ilçesinde, ilkokul öğrencisi Melike Yaren Göçmen ve arkadaşlarının sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlara mama almak için yaptığı çalışma büyük takdir topladı.

25.12.2019 10:15 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:21 Sokak hayvanları için limonata ve kurabiye sattılar
'in ilçesinde, ilkokul öğrencisi Melike Yaren Göçmen ve arkadaşlarının sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlara mama almak için yaptığı çalışma büyük takdir topladı. Çocukların limonata ve kurabiye satarak hayvanlara destek olma çabası, belediyeden de karşılık buldu. Çiğli Belediyesi yetkilileri, okulunda ziyaret ettiği Göçmen ve arkadaşlarına çok sayıda mama, mama kabı ve kuş yuvası hediye etti.

İzmir Çiğli'de Selim Diniz İlkokulunda eğitim gören 3. sınıf öğrencisi Melike Yaren Göçmen, oturduğu bölgede sokak hayvanlarının mama ihtiyacını karşılamaya karar verdi. Kardeşi Mehmet Eray, aynı mahallede oturduğu arkadaşları Ayça Çelik ve Elfida Çelenk ile birlikte, semt pazarına giden vatandaşlara, limonata ve kurabiye satmaya başladı. Çocuklar, yaz boyunca topladıkları paralarla da sokak hayvanları için mama aldı. Göçmen'in arkadaşları ile birlikte yaptığı çalışma, Çiğli Belediyesinin de dikkatini çekti. Belediye yetkilileri, Göçmen ve diğer arkadaşlarını okulda ziyaret ederek sokak hayvanlarına karşı gösterdikleri bu duyarlılıktan dolayı teşekkür etti. Beraberlerinde getirdikleri çok sayıda mama, mama kabı ve kuş yuvalarını da çocuklara hediye etti. - İZMİR

İzmir, Çiğli, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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