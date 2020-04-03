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Sokak hayvanları için mama dağıtımı yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Korona Virüs tedbirleri kapsamında kapatılan lokanta ve restoran gibi yerlerin yakınlarında bulunan noktalara sokak hayvanları için mama dağıtımı gerçekleştirdi.

03.04.2020 10:06 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:07
Sokak hayvanları için mama dağıtımı yapıldı
DÜZCE (İHA) – Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Korona Virüs tedbirleri kapsamında kapatılan lokanta ve restoran gibi yerlerin yakınlarında bulunan noktalara sokak hayvanları için mama dağıtımı gerçekleştirdi.

Korana Virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde Restoran ve lokanta gibi yerlerin kapanması ve vatandaşların evde kal çağrılarına uymasının ardından sokak hayvanları yemek bulmakta sıkıntı yaşamaya başladı. Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri sokak hayvanlarını unutmadı. Yapılan çalışma sonrasında özellikle daha önce sokak hayvanlarının lokanta ve restoranların çevresinde bulunduğu gözlemlendi. Ekipler bölgelerde mama dağıtımı gerçekleştirerek sokak hayvanlarını unutmadı. Beslenmekte zorlanan hayvanlar için Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube müdürlüğü ekipleri rutin olarak besleme noktalarına yem ve mama takviyesine devam edecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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