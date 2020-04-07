Sokak hayvanları için mama ve su dağıtımı devam ediyor

Koronavirüs (COVID-19) ile mücadele Türkiye'nin her köşesinde ve hayatın her alanında sürerken Tuzla Belediyesi de mahalle ve sokaklarda yaşayan hayvanları unutmadı. Belediye, mama ve su dağıtımı ile tüm noktalarda çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.

Koronavirüs tedbirleri öncesinde de, sokak hayvanları için her gün düzenli mama dağıtımı yaptığını hatırlatan Tuzla Belediyesi ekipleri, salgın günlerinde bu çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Koronavirüs salgını sebebiyle rutin işlerinde kısıtlama yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini en aza indirmek için elimizden geleni yaparken, sokak hayvanlarımızı da unutmadık. Yıllardır zaten her gün sokak hayvanları için mama ve su dağıtımı yapmaktayız. Ancak koronavirüs (COVID-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında özellikle evde kal çağrılarına uyup bizlere destek olan vatandaşlarımızın da bizlerle paylaştığı hassasiyetleri de dikkate alarak, sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Tuzlamızın her bölgesinde, sokak hayvanları için günlük mama ve su dağıtımımız özenle sürdürülüyor. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun, biz buradayız" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA