09.07.2019 15:01
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Sokak hayvanları için "mamamatik"

Sokak hayvanları için "mamamatik"

İzmir Barosu sokak hayvanlarının aç kalmaması için adli binaların dışına "mamamatik" kurdu.

İzmir Barosu sokak hayvanlarının aç kalmaması için adli binaların dışına "mamamatik" kurdu.
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi dışında bir araya gelen baro ve baro hayvan hakları komisyonu üyeleri, sokak hayvanlarının yaşam mücadelesine destek olmak için 4 bölgeye "mamamatik" yerleştirdi.
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, Bayraklı Adliyesi, Karşıyaka Adliyesi ve Alsancak'taki baro binası dışına "mamamatik" yerleştiren üyeler adına konuşan baro başkan yardımcısı ve Hayvan Hakları Komisyonu yönetim kurulu üyesi avukat Özgür Yılmazer, sokak hayvanlarının yanında olmak bu adımı attıklarını söyledi.
Yılmazer, savunmasız canlılara verilen zararların "kabahat" olarak değerlendirildiğini ve yapanlara karşı ancak para cezası hükmedildiğini dile getiren Yılmazer bugün onların sesine ses olmak için bir araya geldiklerini ifade etti.
Açıklamadan sonra baro ve komisyon üyeleri, "mamamatik"lere mama koydu.
Kaynak: AA
İzmir, Güncel

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