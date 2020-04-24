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Sokak hayvanları için ormanlık alanlara yem bırakıldı

Silivri ve Çatalca'nın kırsal ve orman bölgelerinde bulunan yüzlerce sokak hayvanı, Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) üyeleri tarafından besleniyor.

24.04.2020 20:24 | Son Güncelleme: 24.04.2020 20:26

Silivri ve Çatalca'nın kırsal ve orman bölgelerinde bulunan yüzlerce sokak hayvanı, Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) üyeleri tarafından besleniyor.

HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan sokağa çıkma kısıtlamasının sokak hayvanlarını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Bu süreçte hayvanseverlerin sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kabul edilmesi için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile temasa geçtiklerini belirten Paçalı, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Sayın Bakanımız çok yüksek bir hassasiyetle bu süreçte bize destek oldular. Sokak hayvanlarını besleyen arkadaşlarımız da yasaklardan muaf tutuldular. Bu süreçte arkadaşlarımız sahada oldukça zorlanıyorlar. Yerleşimin olmadığı alanlarda sokak hayvanları açlıkla savaşıyor. Ciddi bir yaşam mücadelesi veriyorlar. Bütün devlet yetkililerimize ve hayvansever arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Burada hayvanlar çok aç."

Dernek üyelerinin bu çerçevede Silivri ve Çatalca'nın ormanlık alanlarında yaşayan yüzlerce sokak hayvanı için bölgeye mama bıraktığı kaydedildi.

Sokak hayvanları için ormanlık alanlara yem bırakıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel , Haber
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