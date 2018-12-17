Sokak Hayvanları İçin Parklara Barınak Yerleştirildi

Yeşilyurt
Belediyesi, sokak hayvanları ve kuşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması açısından park ve sosyal yaşam alanlarına barınaklar yerleştirdi.
Yeşilyurt Belediyesi tarafından yürütülen "Sev Beni" ve "Şanslı" projeleri kapsamında sokak hayvanları tedavi ediliyor.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar
, soğuk havalar nedeniyle sokak hayvanlarına sahip çıkılması gerektiğini anlatarak, hayvan haklarının önemini daha geniş kesimlere ulaştırdıklarını belirtti.
Çınar, sokak hayvanlarını korumanın toplumsal bir sorumluluk olduğunu ifade etti.
Hayvanlara sevgi ve şefkat gösterilmesi gerektiğini aktaran Çınar, "Belediye olarak doğal yaşamın vazgeçilmez parçası olan hayvanlara şefkat eli uzatmayı hem görev hem de insani bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. Sokak hayvanlarının barınması, sahiplenilmesi ve yemek ihtiyaçlarının karşılanması bakımından farkındalık yaratacak hizmetlerde bulunuyoruz. Belediye ekiplerimiz hasta ya da sakat olarak getirilen birçok hayvanı tedavi ederek, yeniden doğal yaşama bırakıyor. Sokak hayvanları ve kuşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması açısından park ve sosyal yaşam alanlarına barınaklar yerleştirdik. Özellikle kış aylarında sokak hayvanlarının aç kalmaması için açık alanlara yem bırakmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Mehmet Çınar,Çınar,Yeşilyurt
Kaynak: AA