Sokak hayvanları için tezgah açtılar

Edirne
'de, hayvanseverler sokak hayvanlarının veteriner masraflarını ve mama ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla pazarda tezgah açtı.
Edirne Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (EDHAYKO) üyeleri, kentte cuma günleri kurulan Ulus Pazarı'nda açtıkları tezgahta ikinci el kıyafet ve ayakkabı satarak sokak hayvanlarının ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunuyor.
Dernek üyesi Eylül Angun, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda yaşaması içim mücadele ettiklerini söyledi.
Vatandaşların alışveriş yapmanın yanı sıra bağışta bulunduklarını da belirten Angun, "Vatandaşların ilgisi var, gelip bağış yapan da oluyor. Kıyafet yardımında bulunan insanlar da oluyor. Bizim için önemli olan, hayvanlar için yaptığımız çabayı görmeleri. Dernek binamızda yüzün üzerinde hayvan yaşıyor. Onların bakım ve tedavi masraflarını halletmek için çaba sarf ediyoruz. Vatandaşlardan gelen ihbarlara da yetişmeye çalışıp, sokak hayvanlarını tedavi ettiriyoruz Birlik olunsa her şey çözülebilir. O yüzden klinik borçları için burada açtığımız tezgah bizim işimize yarıyor. Sabahtan akşama, pazar kapanana kadar her cuma buradayız." ifadelerini kullandı.
Damla Kaşıkeman da hayvanlar yararına açtıkları tezgaha vatandaşların ilgi gösterdiğini kaydetti.