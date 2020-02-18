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Sokak hayvanları için "Yemeğimizi Paylaşalım" Projesi

Samsun Rizeliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından "Sıfır Atık Projesi kapsamında, restoranlarda artan yemeklerin toplanarak kedi ve köpek mamasına dönüştürülmesi için "Yemeğimizi Paylaşalım" Projesi başlatıldı.

18.02.2020 11:20 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:20Sokak hayvanları için
Rizeliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından "Sıfır Atık Projesi kapsamında, restoranlarda artan yemeklerin toplanarak kedi ve köpek mamasına dönüştürülmesi için "Yemeğimizi Paylaşalım" Projesi başlatıldı.
Samsun Rizeliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Tahsin Raci Kosif, yaptığı açıklamada, Samsun Büşükşehir Belediyesi ile işbirliği yaparak restoranlarda artan yiyecekleri toplayarak kedi ve köpek maması haline dönüştürmeyi amaçladıklarını söyledi.
Proje kapsamında 'da bazı restoran ve kafelerde pilot çalışma yürüttüklerini belirten Kosif, şunları dile getirdi:
"Sıfır Atık israfın önlenmesi, oluşan atığın azaltılması, atıkların geri dönüştürülmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve etkin toplama sisteminin kurulmasını kapsayan atık yönetim yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedeftir. Bu kapsamda bu dünyada hayvanların da var olduğunun bilinci ile evlerimizde iş yerlerinde artan yiyeceklerimizi de hayvanlarla paylaşmak istedik. Bu konuda Samsun Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ortak çalışma başlattık. Ev ve iş yerlerinde biriken yiyecekler toplanarak Büyükşehir Belediyesine ait, hayvanlar için mama üreten tesiste protein ve karbonhidrat değerlerine göre mama haline getiriliyor. Projeyi çok kısa sürede il geneline yaymayı planlıyoruz."
Dernek üyesi Zeliha Namlı Sağlam ise projenin öncelikle iş yerlerini daha sonra evleri de kapsadığını, özellikle annelere bu konuda büyük görevler düştüğünü anlattı.

Atakum, Samsun, Pilot, Güncel

Kaynak: AA

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