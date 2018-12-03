Sokak Hayvanları Sahipsiz Değil!

"Neden insanlara değil de hayvanlara destek oluyorsunuz?" onlara en çok gelen sorulardan biri. Şöyle cevap veriyorlar. "Eğer sokakta bacağınız kırılırsa sizce başınıza neler gelir? Büyük olasılıkla 112'yi ararsınız ve sizi ücretsiz olarak tedavi ederler. Peki ya bir kedi ya da köpekseniz? Ölümü acılarla beklemez miydiniz? Size araba çarptıktan sonra yol kenarında kanlar içinde sonunuzun gelmesini ve ölmeyi hayal etmez miydiniz?"

İşte böyle cevap veriyor KitapKoala.Com ekibi.

KitapKoala.com tüm karıyla sokak hayvanlarının tedavilerini finanse etmek için kurulmuş bir organizasyon. Türkiye'de hukuki bir alt yapısı yok ama Amerika'da B-Corp yani Benefit Corporation olarak yapılandırılmış bir kurum. Şu ana kadar kitap satarak elde ettikleri karlarla birçok hayvanı tedavi ettirmiş durumdalar.

Neredeyse 1.yılını dolduran organizasyonun kurucuları hikayelerini şöyle açıklıyorlar.

Bu modeli üç dört yıl önce de faaliyete geçirecektik ama tahmini maliyetleri kaldırabileceğimizden fazlaydı. Biz de bu dünyada en çok kimin parası var diye düşündük. Elbette ticari şirketlerin. Derneklerin pek fazla zengin olduğunu ve büyük şeyleri finanse ettiğini göremiyoruz. Dernek kurmak daha hızlı ve basit bir metot olsa da bizce biraz kolayına kaçmak gibi oluyor. Sonuçta avucunuzu açmak en kolayı. Biz de bağış olmadan, bir iş modeli ile bunu yapacağız, dedik. Kendi modelimize 'iyiliğin finansmanı' adını veriyoruz. Göreceksiniz ileride bize benzer çok daha fazla şirket olacaktır. Sanıyoruz ki biz bu işin ilk örneğiyiz. Dünyanın bir ucundan tuttuk ve haydi hayvanları kurtaralım dedik, zamanla bu anlayışın yayılacağına inanıyoruz.

Kitapkoala.com şimdiden kitap satışı yapan siteler arasında popüler bir hale gelmiş gibi görünüyor. Diğer siteler gibi rekabetçi fiyatlarla kitap satışı yapıyorlar, bu sayede insanlar hem kitap okuyup hem de sokak hayvanlarına yardım edebiliyorlar.

Sizce de dünyayı değiştirebilecek bir proje değil mi?