Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sokak Hayvanları Sahipsiz Kalmadı

Osmangazi Belediyesi, korona virüs salgını sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına şefkat eli uzatıyor.

13.04.2020 15:00 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:00
Sokak Hayvanları Sahipsiz Kalmadı
Osmangazi Belediyesi, korona virüs salgını sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına şefkat eli uzatıyor. Belediye ekipleri, Uludağ yolunda aç kalan can dostlar için kuru mama ve su kapları bıraktı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını önlemleri kapsamında vatandaşların evlerinde kalması ve restoran, lokanta, kafe gibi işletmelerin kapanması, sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Karınlarını doyurmakta zorlanan can dostların yardımına ise Osmangazi Belediyesi yetişti. Sokak hayvanlarını hiçbir koşulda unutmayarak düzenli olarak besleyen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Uludağ yolundaki beslenme odaklarına kuru mama takviyesi yaptı. Ayrıca yol kenarlarına su kapları bırakan ekipler, tedaviye ihtiyacı olan hayvanları da Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ne götürerek sağlığına kavuşturdu.

İnsanlar kadar sahipsiz sokak hayvanlarının da yaşamlarını kolaylaştırmak için mücadele ettiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Korona virüse karşı her alanda tedbir alıyoruz. Dolayısıyla sokak hayvanlarımızı unutmuyoruz. Ekiplerimiz, Osmangazi'nin birçok noktasına düzenli olarak yiyecek ve su bırakarak sahipsiz hayvanları besliyor. Vatandaşlarımız evlerinden çıkmasın. Bizler, dünyadaki tüm canlılara yönelik sorumluluğumuzun olduğunun farkındayız. Can dostlarımız bize emanet" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan’dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu Haberler
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu
Haberler ›› Güncel ››Sokak Hayvanları Sahipsiz Kalmadı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:50: Gürpınar Belediyesi çiftçileri yalnız bırakmadı - Haber 16:50: MHP Beyşehir İlçe Başkanlığı'ndan "biz bize yeteriz, evde kal Beyşehir'im" çağrısı - Haber 16:50: Bitlis'te bir köy ve bir ev karantinaya alındı - Haber 16:50: Balkanlar'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor - Haber 16:49: Kampanyaya özel, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' şarkısı - Haber 16:16: Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum - Haberler 16:06: Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu - Haber 16:04: Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor - Haberler