Sokak Hayvanları Soğuk Havada Modern Barınakta Korunuyor

11 Aralık 2018 Salı 11:22



11 Aralık 2018 Salı 11:22

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan modern hayvan barınağında, sokaklardan ekiplerce toplanan hayvanların bakımları ve beslenmeleri otel konforunda yapılıyor.Eyyübiye ilçesinde yer alan ve 10 dönüm arazi üzerinde kurulan havyan barınağı ve hastanesinde barınan hayvanlar gerekli işlemler sağlanıyor. Yüzlerce köpek ve kedinin sokaktan toplanarak getirildiği barınakta uzman veterinerler gerekli aşılama, kısırlaştırma ve tedavilerini gerçekleştiriyor. 200 kapasiteli hayvan barınağının içerisinde, kedi bakımevi, köpekler için dişi bölmesi, erkek bölmesi, güçsüzler bölmesi ve karantina bölümleri bulunuyor. Duvarları tel örgülerle çevrili barınak, 24 saat güvenlik kameralarıyla da gözetleniyor. Hayvanların beslenmeleri için de hastane ve askeriyelerden yemek temini yapılıyor. Barınak içerisinde yer alan ameliyathanede getirilen hayvanlar veteriner hekim tarafından cerrahi müdahale yapıldıktan sonra sağlıklı olanları doğaya bırakılırken, hasta olan hayvanlar ise tedavisine devam ediliyor.Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Halil Kırmızı, "Şu anda mevcut olarak bu barınak 200 hayvan kapasitelidir. Bu barınakta kent merkezi ve 13 ilçeden gelen hayvanlar kontrollerden geçtikten sonra ilgili bölümlere konulur. Hasta olan hayvanların teşhisi yapılıyor. Hayvanların teşhis işlemi bittikten sonra sağlıklı olanlar tekrar doğaya bırakılıyor. Hasta olan hayvanlar ise tedavi açısından kısırlaştırma yapılıp belli bir süre barınakta bırakılıyor. İlçe belediyelerimize görev düşüyor. İlçe belediyelerimiz tarafından getirilen hayvanlar, merkez barınağımızda rehabilitasyon sağlanıyor. Bu yıl içerisinde 37 ton gıda alımı yapıldı ve tüketildi. Burada yardım kurtuluşlarında çok etkisi oluyor. İlgili askeriye, yemekhaneler ve okullar hayvan severler tarafından yardımlarda bulunuluyor. Bu konuda elimizden geldiği kadarıyla hijyen bir şekilde hayvanlarımızı barınaklarda barındırıyoruz. Büyükşehir rehabilitasyon merkezi çalışması projesi de uygulamaya geçecek. Daha kapsamlı, daha geniş, hijven ve sağlıklı bir ortamda hayvanlarımıza gerekli ilgi, alaka, sevgi ve hizmeti vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ŞANLIURFA