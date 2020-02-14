Haberler » Güncel » Sokak hayvanları unutulmadı - Haber

Sokak hayvanları unutulmadı

Hacılar Belediyesi etkili olan kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlar için düzenli olarak ilçenin belirli noktalarında yemleme yapılıyor.

14.02.2020 09:37 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:37Sokak hayvanları unutulmadı
Belediyesi etkili olan kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlar için düzenli olarak ilçenin belirli noktalarında yemleme yapılıyor.

Hacılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kış ayları nedeniyle aç kalan sokak hayvanlarına düzenli olarak yemleme yapıyor.

İlçenin yüksek kesimlerinde sokak hayvanları için doğaya, ilçe içinde de besleme noktalarına yem bıraktıklarını dile getiren Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, sokak hayvanlarına herkesin yardım etmesi gerektiğini söyledi. Başkan Özdoğan, "Biz burada Belediye olarak bir taraftan halkımıza, ilçemize hizmet ederken bir taraftan da doğayı ve tüm canlıları da gözetmemiz gerekiyor. Bu anlamda ilçemizde yüksek kesimlere sokak hayvanları için yem bırakıyoruz, köpeklere mama veriyoruz. İlçe içerisinde ki yemleme noktalarına da yem bırakıyoruz." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Zabıta Müdürlüğü, Hacılar, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:16  Aşıklar Şehri filmi konusu nedir? Aşıklar Şehri oyuncuları ve Aşıklar Şehri özeti!
11:16  Gizli Dosya filmi konusu nedir? Gizli Dosya oyuncuları ve Gizli Dosya özeti!
10:31  TUS ve STS Tıp sınav giriş belgeleri yayımlandı! TUS sınav yerleri 2020 - STS Tıp sınavı 2020
09:55  The Batman filminden teaser geldi! Robert Pattinson'lı Batman ne zaman çıkacak?
09:20  Mesut Can Tomay kimdir? Mesut Can Tomay kaç yaşında, nereli?
14.02.2020 11:28:19