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Sokak hayvanları unutulmadı

Korona virüs (KOVID-19) salgını nedeniyle vatandaşlara evde kal çağrısı yapılan Çorlu'da sokak hayvanlarının yardımına da belediye ekipleri yetişti.

25.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:49
Sokak hayvanları unutulmadı
Korona virüs (KOVID-19) salgını nedeniyle vatandaşlara evde kal çağrısı yapılan Çorlu 'da sokak hayvanlarının yardımına da belediye ekipleri yetişti.

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sokaktaki dostları unutmadı. Sokak hayvanlarını düzenli olarak besleyen duyarlı vatandaşların tedbir sebebiyle evlerinde kalmaları ve hayvanlara verilmek üzere yemek bağışlayan işletmelerin kapalı olmasından dolayı beslenemeyen sokak hayvanları Çorlu Belediyesi zabıta ekiplerince beslenmeye devam ediyor.

Belediye ekiplerinin tedbir süresince Çorlu ve çevresindeki sokak hayvanlarını besleyeceği kaydedildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Zabıta Müdürlüğü, Çorlu Belediyesi, Çorlu, Güncel

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