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Sokak hayvanları unutulmadı

İçişleri Bakanlığı, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yeni bir genelge yayımladı.

06.04.2020 16:23 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:23
Sokak hayvanları unutulmadı
İçişleri Bakanlığı, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yeni bir genelge yayımladı.

Aşkale Belediyesi sokak hayvanlarını ekmek, yem ve mama ile besliyor. Alınan korona tedbirleri ile bir çok iş yerinin kapanması, insanların evden çıkamaması sonrası sokak hayvanlarının yiyecek bulmaları zorlaştı.

Aşkale Belediyesi sahipsiz hayvanları unutmadı. Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Korona virüs salgınının sadece insan hayatını değil, sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkilediği bilinci içerisindeyiz. Uygulanan tedbirler ve yasaklar neticesinde yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanlarını belediyemiz bütçesinden ayırmış olduğumuz yardımlar çerçevesinde beslenmelerine yardımcı oluyoruz. İlçemiz bir çok noktasına yiyecek, yem ve mama bıraktık, bunun yanı sıra yine hayvanların yaşadıkları ortamları ekiplerimize dezenfekte ettirdik. Bu uygulamamızı yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla gündelik yaşamın olağan koşullarının değişmesi ve yiyecek, içecek servisi yapılan yerlerin tüketim kapasitesinin düşmesi nedeniyle, atık yiyeceklerden beslenen sokak hayvanları açısından yiyecek bulma zorluğu ortaya çıktığını belirten Başkan Yaptırmış, onlarında yaşam haklarına destek olmaya çalıştıklarını kaydetti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Aşkale, Güncel
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