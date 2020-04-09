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Sokak hayvanları unutulmadı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal hareketliliğin azalması nedeniyle beslenme imkanları kısıtlanan sokak hayvanlarını unutmadı.

09.04.2020 14:43 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:44
Sokak hayvanları unutulmadı
Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal hareketliliğin azalması nedeniyle beslenme imkanları kısıtlanan sokak hayvanlarını unutmadı. Büyükşehir ekipleri, bu kapsamda şehrin çeşitli noktalarına sokak hayvanlarının faydalanması için mama bıraktı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını dolayısıyla devlet büyükleri tarafından yapılan "evde kal" çağrısının ardından sokaklar eski yoğunluğunu kaybetmeye başladı. Bununla birlikte sokak hayvanlarının da yiyecek bulma ihtiyaçları artmaya başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını gidermek amacıyla şehrin çeşitli noktalarına kedi ve köpek maması bıraktı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Başkal, ekiplerle birlikte sahaya inerek sokak hayvanlarının kaplarına mama bıraktı. Sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan çalışmaların devam edeceği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Güncel
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