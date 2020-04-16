Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Sokak hayvanları unutulmadı

SAMSUN (İHA) – Yeşil Irmak Elektrik Perakende Satış A. Ş. (YEPAŞ) çalışanları tarafından hazırlanan örnek uygulama ile sokak hayvanları için müşteri hizmetleri merkezlerinin ve şehrin belirli noktalarında bulunan alanlara özel olarak üretilen mama ve su kapları yerleştirildi.

16.04.2020 14:24 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:24
Sokak hayvanları unutulmadı
SAMSUN (İHA) – Yeşil Irmak Elektrik Perakende Satış A. Ş. (YEPAŞ) çalışanları tarafından hazırlanan örnek uygulama ile sokak hayvanları için müşteri hizmetleri merkezlerinin ve şehrin belirli noktalarında bulunan alanlara özel olarak üretilen mama ve su kapları yerleştirildi.

Covid - 19 yeni tip korona virüsü ile savaşılan bu dönemlerde salgın nedeniyle birçok alanda kısıtlamalar geldi. Bu nedenle insanlar tarafından beslenen sokak hayvanları açlık ile karşı karşıya durumda kaldı. YEPAŞ, açlık nedeniyle ölüm tehlikesi yaşayan sokak hayvanları için mama ve su kapları dağıtmaya başladı. YEPAŞ ve Atakum Belediyesine bağlı ekipler ile ortaklaşa yapılan çalışma ile mahallelerde sokak aralarına, parklara ve bahçelere mama ve su kapları bırakan ekipler, halk tarafından da beğeni aldı.

Yapılan çalışma hakkında bilgi veren YEPAŞ Genel Müdürü Arif Akşam, "Uygulamaya aldığımız bu projemizle biz müşterilerimizin de yardımları ile onları her gün düşündüğümüzü belirtmek isteriz ve sokakların boş olduğu bu günlerde herkesi, onları düşünmeye davet ediyoruz. Korona virüsü önlemleri kapsamında boşalan sokaklarda aç ve susuz halde dolaşan sokak hayvanları için yardım etme zamanı. Bizler korona virüsü ile olan mücadelemize her yerde her şartta devam ediyoruz. Sokak hayvanlarını korumak ve bu konuda farkındalığı artırmak adına bu projeye imza attık. Bu tür projelerin sayıca çoğalması ve bizim uygulamamızın tüm vatandaşlara örnek olmasını umut ediyoruz. Çalışmamız sadece korona virüsle savaştığımız bu günlerde değil bundan sonra da yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarımızın imdadına yetişecek şekilde devam edecek" dedi.

Atakum Belediyesi tarafından Can Dostlar İçin Beslenme Noktaları olarak da google harita uygulamasından da bu alanları görülebiliyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Yaşam
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Yaşam Manşet

Haberler

Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Rekora doymayan altın tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor Haberler
Rekora doymayan altın tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Haberler ›› Yaşam ››Sokak hayvanları unutulmadı - Haberler

Son Dakika Yaşam Haberleri

15:35: İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 17 Nisan saat 24.00 ile 19 Nisan saat 24.00 arasında (hafta... - Haberler 15:35: İstanbul Valiliğinde online il asayiş toplantısı - Haberler 15:35: Dr. Hasbek "Korona virüsün ruh sağlığına ve toplum sağlığına olan etkilerini" anlattı - Haberler 15:33: Başkan Togar'dan maneviyat yüklü üç önemli imza - Haberler 15:33: Eskişehir'de fıkra gibi hırsızlık - Haberler 14:26: Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak 13:46: Survivor Berkan'ın sevgilisiyle çektirdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu 13:29: Kadın doktoru takip edip apartmanda cinsel saldırıda bulunan sapık, 8 yıl hapse çarptırıldı - Haberler 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var 10:52: Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl kullandığı uygulamada ölüm sebebi "yeni bir virüs" olarak çıkmış 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor