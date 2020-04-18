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Sokak hayvanları unutulmadı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı İstanbul'da kedi ve köpekler için sokaklara mama bırakıldı.

18.04.2020 20:40 | Son Güncelleme: 18.04.2020 20:56
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı İstanbul 'da kedi ve köpekler için sokaklara mama bırakıldı.
Akteş Hayvanseverler Platformu gönüllülerince İstanbul'un çeşitli yerlerinde, kırsal mahallelerde ve ormanlık alanlarda sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışma başlatıldı.
Gerekli izinleri alan gönüllüler, belirlenen noktalara mama ve su bıraktı.
Akteş Hayvanserverler Platformu adına Nebile Muhsin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 40 kişilik bir ekiple sokak hayvanlarına mama verdiklerini söyledi.
Uygulamanın hem ormanlık arazilerde hem de kırsal mahallelerde devam ettiğini dile getiren Muhsin, "Kedileri, köpekleri bugün de unutmadık. Onları beslememiz gerekiyor. Salgın nedeniyle sakinliğin yaşandığı yerleşim yerlerinde kedi ve köpeklerin beslenmede zorluk çektiğini gördük. Onlara yem veriyoruz." diye konuştu.
Muhsin, mama dağıtımı için gerekli izinleri aldıklarını vurgulayarak, yetkililere teşekkür etti.
Hayvanseverlerin desteği ile 2 haftadır yoğun bir çalışma içerisinde bulundukları anlatan Muhsin, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Koronavirüs ile mücadele kapsamında sokak hayvanları için yaşanabilecek sorunları önceden öngördük. Bu sebeple 'Korona krizi' adlı bir grup kurduk. Orada hayvanseverler olarak bir araya geldik. Devlet kurumlarımızla ve yetkililerle görüştük. Sorunlarımızı ele aldık ve çözüm ürettik. Kuru mama desteğiyle yanımızda olan Lider Pet Food firmasına teşekkür ediyoruz." Sokak hayvanları unutulmadı

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, İstanbul, Güncel
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