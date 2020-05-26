Sokak hayvanları unutulmadı

Artvin'de yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanlarına yem ve mama desteği sağlandı.

26.05.2020 17:59 | Son Güncelleme: 26.05.2020 18:04
Artvin'de yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanlarına yem ve mama desteği sağlandı.
İl genelinde 45'i gönüllü hayvansever olmak üzere 63 kişiden oluşan ekip, Artvin Valiliği'nden alınan izinle 4 günlük kısıtlama boyunca şehrin değişik noktalarına sokak hayvanlarının beslenmesi için yem, su ve mama bıraktı.
Bu süreçte hasta ya da yaralı olduğu tespit edilen hayvanlar da Artvin Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezine götürülerek tedavi edilmeleri sağlandı.
Sokak hayvanları için Artvin-Yusufeli karayolu güzergahına yem bırakan Hasan Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlaması süresince sokak hayvanlarının mağdur olmaması için hayvanseverler olarak ilgililerle iş birliği içinde çalışma yaptıklarını söyledi.
Yüksel, şehir merkezi, mesire alanları ve karayollarının kenarları gibi sokak hayvanlarının olduğu noktalara ikişer kişiden oluşan grupların yem, mama ve su bıraktıklarını ifade etti.
Sokakta yaşayan, özellikle de karayolları kenarlarına terk edilmiş hayvanların beslenmesi için çok fazla seçenek olmadığına işaret eden Yüksel, "Özellikle de sokağa çıkma yasaklarında gönüllüler olarak, ilgililerle iş birliği içinde aktif görev alıp, bir nebze olsun sorunu çözme gayreti içindeyiz. Sokak hayvanlarının su, mama ihtiyaçlarını ile tıbbı gereksinimlerini gidermek için çaba gösteriyoruz." diye konuştu. Sokak hayvanları unutulmadı

Kaynak: AA

Etiketler: Artvin, Güncel, Haber

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