Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sokak hayvanları unutulmuyor

Sokak hayvanları unutulmuyor Koronavirüs'e karşı alınan önlemlerin ardından yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına sahip çıkan Altındağ Belediyesi, hayvanlara mama desteği verdi.

28.03.2020 08:41 | Son Güncelleme: 28.03.2020 08:44
Sokak hayvanları unutulmuyor
ANKARA - Koronavirüs 'e karşı alınan önlemlerin ardından yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına sahip çıkan Altındağ Belediyesi, hayvanlara mama desteği verdi.
Altındağ'da sokak hayvanları sahipsiz kalmadı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla, ilçenin belirli noktalarına mama bırakılarak hayvanlara yiyecek yardımı yapıldı. Tarihi noktalara, parklara, boş arazilere, ormanlık alanlara hatta köy yollarına kadar ulaştırılan yiyecek yardımı ile çok sayıda hayvanın soğuk ve açlık nedeniyle zarar görmeden hayatta kalması sağlandı.
"Hayvanlar da bizim dostumuz"
Altındağ Belediyesi olarak sokak hayvanlarına her zaman büyük özen gösterdiklerini söyleyen Başkan Asım Balcı "Hayvanlar da bizim dostlarımız... Zor zamanlardan geçtiğimiz bu günlerde, hayvan dostlarımızı da elbette unutmamalıyız. Alınan tedbirler nedeniyle artık insanlar dışarı çıkamadığından, sokak hayvanlarının yiyecek bulma ihtimali de giderek zayıflıyor. Şartlar onlar için de hayli zorlayıcı Bu şartlardan ne kadar az hayvan dostumuz zarar görürse o kadar iyi..." dedi.
"Vatandaşlardan da destek bekliyoruz"
Başkan Balcı ayrıca, Altındağlı vatandaşlardan da bu konuda destek istedi. Başkan Balcı "Biz elimizden geldiği kadar, açık arazilerde hayvanları beslemeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu konuda duyarlı olmalarını bekliyoruz. Altın kalpli Altındağlı hemşehrilerimizin sokaktaki canlılara da şefkatle yaklaşacaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı. Sokak hayvanları unutulmuyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Altındağ Belediyesi, Koronavirüs, Altındağ, Genel

Haberin Videosu :

Sokak hayvanları unutulmuyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› genel ››Sokak hayvanları unutulmuyor - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

09:45: Sinop'ta 30 aileye yaşam destek kolisi - Haberler 09:40: Şifalı suyun yolu korona virüs nedeniyle kapatıldı, vatandaşlar aldırış etmedi - Haberler 09:40: Manisa'da trafik ışıklarına "evde kal" yazıları asıldı - Haberler 09:39: Bakan Yardımcısı Kıran: Dünyanın her noktası tehdit alanı - Haberler 09:39: Kastamonu'da traktörün demir çubuğuna kafası sıkışan sürücü yaralandı - Haberler 09:32: Fransa'da, hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan 16 yaşındaki kız, koronavirüs salgınında hayatını kaybetti - Haberler 09:15: Uzman isim tek tek yanıtladı: Nedir bu hantavirüs, belirtileri neler, tedavisi var mı? - Haberler 08:34: Virüse yakalanan hekim: Şimdiki aklım olsa sokağa çıkmazdım - Haberler 08:28: Herkes aşıya kilitlenmişken Kayserili genç, dezenfeksiyon kabini geliştirdi 07:45: Şehirler arası yolculuk kısıtlamasının detayları belli oldu! Valilik, 4 konuda mazerete sahip kimseleri engellemeyecek 23:26: Koronavirüs salgınına karşı çaresiz kalan ABD, yabancı doktor arayışına girdi - Haberler 23:23: Son Dakika: Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de vaka sayısı 100 bini geçti - Haberler