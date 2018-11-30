30 Kasım 2018 Cuma 10:24



30 Kasım 2018 Cuma 10:24

Lüleburgaz'da sokak hayvanları yararına kahvaltı etkinliği düzenlendi.Lüleburgaz Belediyesi Sağlıklı Yaşam Döngüsü etkinlikleri kapsamında, Lüleburgaz Doğal Yaşam ve Sanat Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte elde edilen gelir, sokak hayvanlarının yiyecek ve tedavisi için kullanacak.Kaymakam Mustafa Kaya, etkinlikte yaptığı konuşmada, sokak hayvanlarına herkesin gerekli olan değeri vermesini istedi.Doğal ortamda birlikte yaşadıkları canlılara hiçbir karşılık beklemeden sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Kaya, bunun insanın doğasında olduğunu belirtti.İnsanların hayvanlara karşı en başta vicdanlı yaratılan olması gerektiğini aktaran Kaya, "Bu doğada tek başımıza yaşamıyoruz. İnsan olmanın gereği, aslında insan olmanın aslı, bir şey beklemeden iyilik yapabilmektir. Karşılıksız da bir şey verebilmek ve fedakarlık yapabilmektir. İnsan olmanın özünde o yatıyor. Bu doğal ortamda birlikte yaşadığımız diğer canlılara da hiçbir karşılık beklemeden onlarla birlikte bir şeyler paylaşabilmek insanın doğasında var. Ben de bir hayvan severim, benim de kapımda bir köpeğim var. Hayvan sever olarak başta vicdanlı olmak gerekiyor. İnsan olmak gerekiyor. Bu durumu insanın yüreğinin çok geniş ve zengin olduğunun göstergesidir." diye konuştu.Dernek Başkanı Pınar Çidar da, başta Kaymakam Kaya ve etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.Konuşmaların ardından hazırlanan kahvaltı yapıldı. Kahvaltı sonrasında ise sokak hayvanlarına karşı duyarlılık gösteren hayvanseverlere plaket verildi.