Sokak Hayvanlarına Battaniyeli Koruma

13 Aralık 2018 Perşembe 15:48



13 Aralık 2018 Perşembe 15:48

ZONGULDAK'ta duyarlı vatandaşlar ve esnaf, soğuk havada üşüyen sokak hayvanlarının üzerini battaniye ile örttü.Kentte 3 gündür etkili olan soğuk hava sokak hayvanlarını da etkiledi. Kadırga Caddesi girişinde esnaf ve çevredeki vatandaşlar soğukta üşüyen sokak hayvanları için seferber oldu. Hayvanseverler, yerde birbirlerine sokularak yatan köpeklerin üzerini battaniye ile örttü. Battaniyeye dolanarak yatan köpeklerin keyfi ise görülmeye değerdi. Sokak hayvanlarına mama da verdiklerini söyleyen vatandaşlar, "Hayvanları koruyalım. Biz insanlar soğuk havada üşüyoruz. Sokaklardaki canlar için de duyarlı olalım" dedi.- Zonguldak