Sokak hayvanlarına belediye ekipleri sahip çıktı

Araban ilçesinde, yavru sokak hayvanlarının sağlık kontrollerini yapıp beslemelerini gerçekleştirdi.

01.06.2020 10:44 | Son Güncelleme: 01.06.2020 10:50
Araban ilçesinde, yavru sokak hayvanlarının sağlık kontrollerini yapıp beslemelerini gerçekleştirdi.
Mezarlık çevresinde yavru kedi ve köpeklerin olduğu yönünde ihbarı alarak harekete geçen belediye ekipleri, bölgeye gittiklerinde 8 sahipsiz sokak köpeği yavrusuyla 2 kedi yavrusuyla karşılaştı.
Koruma altına alınan yavrulara ilk önce yem ve su verildi. Yavruların ardından sağlık kontrolleri yapıldı.
Veteriner Hekim Mustafa Küreş, gazetecilere yaptığı açıklamada, duyarlı bir vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye gelip yavrulara ulaştıklarını söyledi.
Yavruların iki gün kontrol altında tutulacağını aktaran Küreş, yavruların daha sonra da sahiplendirileceğini kaydetti. Sokak hayvanlarına belediye ekipleri sahip çıktı

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Küreş, Araban, Güncel, Haber

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