Haberler» Güncel» Haber

Sokak hayvanlarına beslenme kabı

Çan Belediyesi sokak hayvanlarının yemek ve su ihtiyaçları için parklara beslenme kabı yerleştiriyor.

21.08.2019 11:04 Sokak hayvanlarına beslenme kabı
Çan Belediyesi sokak hayvanlarının yemek ve su ihtiyaçları için parklara beslenme kabı yerleştiriyor.

Uygulama hakkında bilgi veren Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "Bizim gibi bir can taşıdıklarının ve bu dünyada bizim kadar Yaşam hakkına sahip olduklarının bilincindeyiz. Bu düşünceyle parklarımızın girişlerine sokak hayvanlarını besleme kabı yerleştiriyoruz" diye konuştu.

Sosyal medya paylaşımında hassasiyetini dile getiren Başkan Bülent Öz, "Sokak hayvanlarımızı yemeğe, suya ve sevgiye muhtaç etmeyelim; unutmayın onlar da canlı ve her canlı gibi bakıma muhtaç" dedi. - ÇANAKKALE

Çan Belediyesi, Bülent Öz, Çan, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:37   Doğadaki çiftleşmeden yeni keçi ırkı
11:37   Yol kontrolünde, araçtan 1 kilo metamfetamin çıktı
11:36   Irak Tarım Bakanı yumurta ithalatı için Türkiye'ye davet edildi
11:36   Trabzonlu gazetecilerden Vali Bilmez'e ziyaret
11:36   Rize'de rüzgarla dönen tek odalı eve ilgi
11:36   Suriye sınırındaki Oylum Höyük'te kazılar yeniden başladı
11:36   Öğretmenler yabancı dil eğitimi için buluştu