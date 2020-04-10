Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sokak hayvanlarına Çıldırlı bayanlar sahip çıktı

Koronavirüs sebebiyle boş sokaklarda aç kalan hayvanlara bir grup bayan sahip çıktı.

10.04.2020 08:56 | Son Güncelleme: 10.04.2020 08:56
Sokak hayvanlarına Çıldırlı bayanlar sahip çıktı
Koronavirüs sebebiyle boş sokaklarda aç kalan hayvanlara bir grup bayan sahip çıktı. Çıldır ilçesinde sokakta kalan hayvanları doyurmak için kendi imkanları ile mama alıp dağıtan bayanlar takdirle karşılandı.

Hayat Sibel Kılınç ve Deniz Ateş isimli bayanlar ilçede herhangi bir hayvanları koruma adına dernek olmadığı için, kendilerini sorumlu hissedip hayvanlara sahip çıkmak istediklerini belirterek, "Koronavirüs ile mücadele sürecinde hemşehrilerimiz sokağa çıkmama hassasiyeti gösterdiği için sokaklardaki hayvanları unutmadık. Lokanta, restoran ve kafe gibi yerlerin kapatılması üzerine sokak hayvanları yemek bulmakta zorlanmaya başladı. Sokak hayvanlarını bu zorlu günlerde unutmayarak bir kaç arkadaşla birlikte birçok noktaya mama ve yem bırakıyoruz. Bunu şuan kendi imkanlarımızla karşıladık ama farklı illerdeki dernek ve kuruluşlarla irtibat halindeyiz. Oralardan da yem ve mama desteği alırsak bu zorlu süreçte hayvanları da aç kalmaktan kurtarmış olacağız. Kendiniz için evde kalmaya devam edelim. Lakin bu sokak hayvanlarını da unutmayalım' dediler. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Deniz Ateş, Çıldır, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu Haberler
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı Haberler
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi Haberler
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti Haberler
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Elektrik borçlarına erteleme dahil yeni düzenlemeler Meclis’e geliyor Haberler
Elektrik borçlarına erteleme dahil yeni düzenlemeler Meclis'e geliyor
Aşk, para, sağlık! Bugün, size hangisini getirecek? Haberler
Aşk, para, sağlık! Bugün, size hangisini getirecek?
Haberler ›› Güncel ››Sokak hayvanlarına Çıldırlı bayanlar sahip çıktı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:44: Altındağ Belediyesi konut taksitlerini 3 ay erteledi - Haber 09:44: Konya'da baraj gölünde yasa dışı avlanmaya karşı denetimler - Haber 09:42: Sağlık çalışanları için nefes alıp verirken "buğu" yapmayan siperlik üretiyorlar - Haber 09:40: Seyyar satıcı olarak başladığı sektörde, kozmetik devi oldu - Haber 09:40: Aliağalıların gıda ihtiyaçları tek tıkla kapılarına ulaşıyor - Haber 08:57: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da basın açıklaması yapacak - Haber 20:41: Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı - Haberler 17:10: Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda - Haber