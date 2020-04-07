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Sokak hayvanlarına düzenli mama ve su veriliyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler korona virüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için harekete geçerek, il genelinde belirlenen noktalara düzenli olarak mama ve su desteği sağlıyor.

07.04.2020 12:58 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:59
Sokak hayvanlarına düzenli mama ve su veriliyor
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler korona virüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için harekete geçerek, il genelinde belirlenen noktalara düzenli olarak mama ve su desteği sağlıyor.

Kısa sürede salgın haline dönüşen korona virüs, sadece insanların değil sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkiledi. Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, salgın sebebiyle restoran ve kafetarya gibi işletmelerin kapanması ile yiyecek bulması zorlaşan sokak hayvanlarının yoğunlukta olduğu park, bahçe gibi yaşam alanlarına mama ve su dağıtımı çalışmalarını yoğunlaştırdı. Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarının aç kalmaması için il genelinde periyodik olarak yaptığı mama kaplarına da mama ve su takviyesi yaptı. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Cengiz Tuncer, " Vatandaşlarımızın bu süreci en az etkiyle atlatması için gece gündüz çalışıyoruz. Veteriner işleri Müdürlüğümüz konuyla yakından ilgileniyor. Can dostlarımızın mama ve su ihtiyacı belediye ekiplerimizce sağlanıyor. Pandemi kapsamındaki yoğun çalışmalarımız arasında sevimli dostlarımızda yer alıyor" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Düzce, Güncel
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