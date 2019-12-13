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Sokak hayvanlarına her gün ekmek ve yem veriyorlar

Ordu'da belediye ve hayvanseverler kış şartlarında aç kalan sokak hayvanlarına günlük ekmek ve yem veriyor.

13.12.2019 09:00 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:05Sokak hayvanlarına her gün ekmek ve yem veriyorlar
'da belediye ve hayvanseverler kış şartlarında aç kalan sokak hayvanlarına günlük ekmek ve yem veriyor.

ilçesi sınırları içerisinde bulunan Yaylası'nda kar ve soğuk nedeniyle aç kalan hayvanlar her gün Kabadüz Belediyesi Zabıta Amirliği ile hayvanseverler tarafından ekmek ve yemle besleniyor.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, kış şartlarından kuşların ve sokak hayvanlarının olumsuz etkilendiklerini söyledi.

Sokak hayvanları ile kuşlara günlük yem ve ekmek dağıttıklarını ifade eden Başkan Kaya, "Kışın hayvanların yem bulması gerçekten çok zor. Özellikle Çambaşı Yaylamız ve eteklerinde kar nedeniyle gece saatlerinde ısı -10 dereceye kadar düşüyor. Bu nedenle kuşlar ve sokak hayvanları kışı geçirmekte zorlanıyorlar, yiyecek bulamadıkları için aç kalıyorlar. Bizlerde belediye olarak hayvanlarımıza günlük ekmek ve yem veriyoruz. Hayvanların aç kalmasına bir nebzede olsa önlemiş oluyoruz"dedi.

Kaya, yaylaya gelen birçok hayvanseverin de hayvanları ve kuşları beslediğini sözlerine ekledi. - ORDU

Çambaşı Yaylası, Kabadüz, Çambaşı, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

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