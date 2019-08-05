Çorum
'da çeşitli sağlık problemleri nedeniyle yaşam mücadelesi veren sokak hayvanları, belediye ekiplerince toplanarak tedavileri süresince Çorum Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki klimalı konteynerlerde misafir ediliyor.
Çorum Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde klimalı barınaklar sayesinde tedavi gören sokak hayvanları, kışın soğukta üşümüyor, yazın da sıcaktan bunalmıyor.
Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Kalın, Merkezde kedi ve köpeklerin dışında yabani hayvanların da tedavilerinin yapıldığını söyledi.
Tedavileri devam eden köpeklerin sıcak geçen bugünlerde klimalar sayesinde serinleyebildiğine işaret eden Kalın, "Kışın ise klimalar sayesinde soğuklardan korunuyorlar. Sokaktan aldığımız hayvanları tedavi edip ardından yaşam alanlarına geri bırakıyoruz." dedi.
Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin bir bölümünü ise insanların gezebileceği küçük bir hayvanat bahçesine çevirdiklerini anlatan Kalın, "Burada tavşan, tavus kuşu, güvercin, karaca, ördek, kaz, hindi, şahin, İran tavuğu, leylek, koyun, eşek gibi hayvanlar bulunuyor. Vatandaşlarımız Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'mize gelerek çocukları ile birlikte gönül rahatlığı ile gezebilir ve kedi ya da köpekleri sahiplenebilir." diye konuştu.