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Sokak hayvanlarına mama dağıttılar

Bursa Kamp ve Karavan Derneği üyeleri, Nilüfer Belediyesi iş birliğiyle kırsal bölgelerdeki hayvanlara mama dağıttı.

14.01.2020 09:59 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:05Sokak hayvanlarına mama dağıttılar
Kamp ve Karavan Derneği üyeleri, Nilüfer Belediyesi iş birliğiyle kırsal bölgelerdeki hayvanlara mama dağıttı. 10 ayrı mahalleye giden hayvanseverler, toplam 525 kilogram mama dağıtarak can dostların beslenmesine destek oldu.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte kırsal alanlarda beslenme çalışmalarına hız veren Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, gönüllü dernek ve sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle de, sokak hayvanlarına yardım eli uzatıyor. Bursa Kamp ve Karavan Derneği, Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü iş birliğiyle doğada yaşam mücadelesi veren sokak hayvanlarına mama dağıtarak, örnek bir çalışmaya imza attı. Atlas, İnegazi, Kayapa, Maksempınar, Unçukuru, Çalı, Hasanağa, Gölyazı, Güngören ve Korubaşı'na giden gönüllüler, Nilüfer Belediyesi ekipleriyle birlikte bölgedeki köpeklerin beslenmesine destek oldu. Toplam 525 kilogram mamanın dağıtıldığı etkinlikte hayvanseverler, herkesi sokak hayvanları konusunda duyarlı olmaya davet etti. Bursa Kamp ve Karavan Derneği Başkanı Eray Çakın, "Dernek olarak kış ayında sokak hayvanlarının aç kalmasına kayıtsız kalamadık. Üyelerimiz arasında mama topladık. Doğa dostu bir derneğiz. Sadece karavanlarla gezmiyoruz, doğaya karşı da sorumluluklarımızı biliyoruz. Bu tür etkinliklere imza atmak bizleri mutlu ediyor. Daha önce dağ köylerinde de köpekleri besledik. Karnı aç olan hayvanlar özellikle kış aylarında daha fazla sıkıntı çekiyorlar. Bu konuda herkes sorumluluk içinde davranmalı" dedi. - BURSA

nilüfer belediyesi, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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