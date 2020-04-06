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Sokak hayvanlarına mama desteği

Afyonkarahisar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokak hayvanları için kentin farklı noktalarına mama bıraktı.

06.04.2020 19:37 | Son Güncelleme: 06.04.2020 19:39
Afyonkarahisar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokak hayvanları için kentin farklı noktalarına mama bıraktı.
Belediye ekipleri, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) yerleşkesi, Erenler Mahallesi ve Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) park ve bahçelere, sokak hayvanları için mama ile su bıraktı.
Afyonkarahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü İsmail Atlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının 81 ile gönderdiği genelgeye istinaden kentteki sokak hayvanlarına mama, yem, yiyecek ve su bıraktıklarını söyledi.
Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında sürekli sokak hayvanlarının beslenmesi için çalışma yürüttüğünü dile getiren Atlı, "Şehrimizde kedi, köpek gibi sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu park ve bahçelere mama, yem ve su bırakıyoruz. Bu işlemi sürekli yapıyoruz. Bizim dışımızda Afyonkarahisar'daki çok sayıda hayvansever de sokak hayvanlarına yardımda bulunuyor." dedi.
Atlı, geçici hayvan barınağında 150 civarında sokak hayvanın bulunduğunu ve onların bakımı ile rehabilitasyonlarının devam ettiğini vurguladı.
Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de da sosyal medya hesabından yaptıkları açıklamalarda, kısıtlamalardan dolayı yiyecek ve içeceğe ulaşma sıkıntısı çeken sokaktaki hayvanlara sahip çıkan ekiplere teşekkür etti. Sokak hayvanlarına mama desteği

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel

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Sokak hayvanlarına mama desteği
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