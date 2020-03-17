Sokak hayvanlarına özel ilgi
Ordu'da sokak hayvanlarının beslenmesi için şehrin belirli noktalarına yemlikler yerleştirildi.
17.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:49
Ordu 'da sokak hayvanlarının beslenmesi için şehrin belirli noktalarına yemlikler yerleştirildi.
Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Altınordu , Gülyalı ve Perşembe ilçelerinde gerçekleştirilen çalışmada şehrin belirli noktalarına yerleştirilen yemliklere düzenli olarak yem konularak sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacı karşılanıyor.
Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu, "İçişleri Bakanlığımızın korona virüsü tedbirleri kapsamında almış olduğu kesin kararlar neticesinde bazı umuma açık yerlerin kapalı tutulacağı açıklandı. Bizler de Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca sokak hayvanlarımızın besinsiz kalma ihtimalini düşünerek yaşam alanlarına mama kulübeleri yerleştirdik. Bu hassasiyeti göstererek hayvanlarımızın beslenmelerini düzenli ve sağlıklı bir şekilde yapmalarını sağlıyoruz. Bu konuda halkımızın da duyarlı olmasını diliyoruz" dedi. - ORDU
Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Altınordu , Gülyalı ve Perşembe ilçelerinde gerçekleştirilen çalışmada şehrin belirli noktalarına yerleştirilen yemliklere düzenli olarak yem konularak sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacı karşılanıyor.
Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu, "İçişleri Bakanlığımızın korona virüsü tedbirleri kapsamında almış olduğu kesin kararlar neticesinde bazı umuma açık yerlerin kapalı tutulacağı açıklandı. Bizler de Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca sokak hayvanlarımızın besinsiz kalma ihtimalini düşünerek yaşam alanlarına mama kulübeleri yerleştirdik. Bu hassasiyeti göstererek hayvanlarımızın beslenmelerini düzenli ve sağlıklı bir şekilde yapmalarını sağlıyoruz. Bu konuda halkımızın da duyarlı olmasını diliyoruz" dedi. - ORDU
Kaynak: İHA
Etiketler : Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu, Gülyalı, Ordu, Güncel
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