Sokak Hayvanlarına Sahip Çıkıyorlar - Sakarya

Sakarya
'da yaşayan 60 yaşındaki Gönül Özoğul, geçimini sağladığı emekli maaşını evinde beslediği kedileriyle paylaşırken Fırat
Budak ve Şevval Uzan da haftanın 4 günü ormanlık alana, hayvanlar için yiyecek bırakıyor.
Yalı Mahallesi'nde ikamet eden Özoğul, üşümemeleri için evine aldığı kedileri büyük özenle besliyor. İstanbul
'da çalışıp emekli olduktan sonra hayali olan bahçeli evine kavuşan Özoğul, tek geçim kaynağı emekli maaşının önemli kısmını, mahallenin kedileri için harcıyor.
Kedilerin sayısı arttığı için onlara bakmakta zorlanmaya başlayan Özoğul, çocukları gibi sevdiği kedilere uzanacak yardım elini bekliyor.
"50'ye yakın kedim var"
Gönül Özoğul, yaptığı açıklamada, 5,5 yıl önce İstanbul'dan Karasu
'ya taşınırken beraberinde iki kedisini de getirdiğini söyledi.
Şu anda 50'ye yakın kedisi olduğunu dile getiren Özoğul, "Sadece karınları doysun hayatlarını idame ettirsinler. Kediler savunmasız olduğu için onların yeri bende daha farklı. İmkanlarımız dahilinde hasta kedileri tedavi ettiriyoruz. Bunu kendime bir vazife olarak görüyorum çünkü onların 'Açım, susuzum.' diyecek güçleri yok, bize muhtaçlar." diye konuştu.
Çocukluğundan beri hayvanları sevdiğini anlatan Özoğul, öğretmenlere de çok görev düştüğünü, çocuklara hayvan sevgisini aşılamaları gerektiğini kaydetti.
Özoğul, yemek artıklarının hayvanlara verilerek onların doymasının sağlanması gerektiğini vurguladı.
Yüzlerce sokak hayvanlarına sahip çıkıyorlar
Hayvansever Fırat Budak ve Şevval Uzan da haftanın 4 günü araçlarıyla gittikleri ormanlık alanda hayvanları besliyor.
Korna çalarak ormanlık alandaki hayvanların toplanmasını sağlayan Budak ve Uzan, daha faza hayvanın karnını doyurmak için mama desteği bekliyor.
Şevval Uzan, yaptığı açıklamada, daha önce İstanbul'da sokak hayvanlarını beslediğini belirterek, "Okul için Sakarya'ya geldiğimde nerede sahipsiz ve sokak köpekleri var diye araştırma yaptım. Bu vesileyle tanıştığım Fırat ağabey ile 3 yıldır buradaki hayvanları besliyoruz. İnternet sitemiz var ve bu site sayesinde hayvanseverler yurt içi ve dışından bizlere yardımcı oluyor. Hayvan sayısı çok fazla olduğu için yaptığımız yiyecekler yeterli olmuyor. Bu konuda hayvanseverlerden yardım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
İstanbul, Fırat, Sakarya, Güncel
Kaynak: AA