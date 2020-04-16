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Sokak hayvanlarına yem takviyesi

Korona virüs tedbirleri kapsamında birçok işletmenin kapatılması sonrası yiyecek sıkıntısı çeken sokak hayvanları için valilik ve yerel yönetimler yem takviyesini sürdürüyor.

16.04.2020 15:30 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:31
Sokak hayvanlarına yem takviyesi
Korona virüs tedbirleri kapsamında birçok işletmenin kapatılması sonrası yiyecek sıkıntısı çeken sokak hayvanları için valilik ve yerel yönetimler yem takviyesini sürdürüyor.

Korona virüs salgını ile ilgili alınan tedbirler arasında sokak hayvanlarının günlük yiyecek ihtiyaçlarını karşıladığı lokanta ve benzeri ilerlerinin kapatılması sonrası İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine gönderdiği genelgede, sokak hayvanlarına düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılmasını, hayvanların yaşam alanlarının dezenfekte edilmesini istemişti.

Muğla Valiliği koordinasyonunda, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile 13 ilçe belediye başkanlıklarınca yapılan özverili çalışmalarla sokak hayvanları unutulmuyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve ilçe Belediye Başkanlıklarında görevli personeller ile yerel hayvan gönüllüsü vatandaşlar el birliği ile yüzlerce noktada kedilerin, köpeklerin ve kuşların beslenmesinde seferber oldular.

Sokağa çıkma yasağı olan günlerde de Muğla genelinde sokak hayvanlarımız yalnız bırakılmayarak günlük beslenmeleri ihmal edilmiyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Muğla, Güncel
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