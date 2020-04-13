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Sokak hayvanlarına yiyecek

Kütahya Belediyesi, Korona virüs Covid-19 önlemleri ile birlikte beslenme imkanları azalan ve yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanları için yiyecek desteği sağlıyor.

13.04.2020 10:04 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:04
Sokak hayvanlarına yiyecek
Kütahya Belediyesi, Korona virüs Covid-19 önlemleri ile birlikte beslenme imkanları azalan ve yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanları için yiyecek desteği sağlıyor.

Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Korona virüs salgını önlemleri kapsamında sokağa çıkmaların azalması ve iş yerlerinin geçici süreyle kapanması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için şehrin belirli alanlarına beslenme noktası oluşturdu.

Sokak hayvanlarının beslenme kaynağının büyük bölümünü oluşturan lokanta, kafe ve restoranların Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde kapatılmasının ardından harekete geçen Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli, can dostlar için yiyecek ve su bırakıp gerekli tıbbi ihtiyaçlarını karşılıyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Kütahya Belediyesi, Koronavirüs, Güncel
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