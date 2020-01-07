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Sokak hayvanlarına yiyecek bırakıldı

Kütahya Belediyesi, havaların soğumasıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanları için yiyecek desteğini arttırdı.

07.01.2020 14:37 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:42 Sokak hayvanlarına yiyecek bırakıldı
Kütahya Belediyesi, havaların soğumasıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanları için yiyecek desteğini arttırdı.

Kış döneminde de sahipsiz sokak hayvanlarının yanında olan Kütahya Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, belirli alanlarda onlar için besleme noktası oluşturdu.

Kütahya Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, kentte havaların soğuması ve etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanları için yiyecek desteğini artırarak, sokak hayvanlarının soğuk havalardan etkilenmesini önlemeye çalışıyor. - KÜTAHYA

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Kütahya Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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