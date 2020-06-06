Sokak hayvanlarını beslediği için tehdit edildi

Sokak hayvanlarını beslediği için tehdit edildiBALIKESİR'in Edremit ilçesi Altınkum Mahallesinde 15 gün önce taşındığı apartman yakınlarında sokak hayvanlarını besleyen Zerrin Toksöz (68), komşularının tepkisiyle karşılaştı.

06.06.2020 15:38 | Son Güncelleme: 06.06.2020 15:48
Sokak hayvanlarını beslediği için tehdit edildi
BALIKESİR'in Edremit ilçesi Altınkum Mahallesinde 15 gün önce taşındığı apartman yakınlarında sokak hayvanlarını besleyen Zerrin Toksöz (68), komşularının tepkisiyle karşılaştı. Zerrin Toksöz'ün, üst komşusu tarafından çeşitli hakaretlere uğrayarak tehdit edildiği iddia edildi.
Edremit ilçesi Altınkum Mahallesinde sokak hayvanlarını besleyen Zerrin Toksiz'ün beslediği hayvanlardan komşuları rahatsız oldu. Zerrin Toksöz ile komşuları arasında çıkan tartışmalar hakarete dönüştü. İddiaya göre, Toksöz'ün üst komşusu hakaretlerde bulunarak, silah kullanmakla tehdit etti. Toksöz'ün çektiği bu görüntüleri sosyal medyaya yüklemesinin ardından ise hayvanseverler olaya tepki gösterdi. Toksöz'ün oturduğu apartman dairesi önünde buluşan hayvanseverler, yanlarında getirdikleri mamalarla sokak hayvanlarını besledi. Tehdit edilen Zerrin Toksöz, emniyete gidip, şikayetçi oldu.
Zerrin Toksöz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, '10-15 gün önce buraya taşındım. Daha önce oturduğum yerde çok sayıda kedi ve köpek besliyordum. Buraya taşınınca, 'dikkat edeceğim' dedim ama yine dayanamadım. Besleme yapmaya devam ettim. Apartmanın dışında hayvanları besliyordum. Apartman sakinleri hayvanları istemediklerini söylediler. Hayvanları taşlamaya başladılar. Ben de bu duruma tepki gösterdim. Tamam, korkuyor olabilirler. Ben de burada beslemeyeceğimi, uzakta besleme yapacağımı söyledim. Ama beni anlamadılar. Balkonumda 2 kedi var. Onlardan rahatsız oldular. Olaylar bu noktaya geldi? dedi.
Başka bir hayvansever ise, burada sokak hayvanlarını beslediği için motorunun tekerleğini patlattıklarını söyledi.
Zerrin Toksöz'e destek olmak için gelen grup adına konuşma yapan Tarkan Kaynar da şunlar söyledi:
"Dalyan'da köpeklerin bol olduğu bir bölgede yaşıyoruz. Buradaki en büyük zorluğumuz ne mama ne doğal koşullar. Bizim en büyük sıkıntımız, hayvan sevmeyen insanlar. Kimisi yazlıkçı olarak bölgeye geliyor. 15 gün burada kalıyor, ondan sonra bölgenin sahibi oluyor. Her türlü yaşam hakkımıza karışıyor. Bir tane köpek, bir at pisliği görmek istemiyor. O zaman niye geldin buraya tatile. Bizim burası doğal bir bölge. Güneye git, başka yere git. Ben doğaya gidiyorum diye sosyal medyada paylaşmaya biliyorlar, ondan sonra buradaki doğal ortam sesinden rahatsız olduklarını söylüyorlar. Bir köpek sürekli havlıyorsa, asıl o rahatsızdır. Yaşam alanı elinden alınmış veya huzursuzdur. Buralar boşken, şu an inşaatlar doldu ve onların yaşam alanı kısıtlanıyor. Hayvanlara dokunmayın, dokunana da dokunmayın. 68 yaşındaki bir kadın, kendi imkanlarıyla sokak hayvanlarına bakıyor ve ona edilmedik hakaret bırakmıyorlar. Ona yalnız olmadığını hissettirmek için buradayız." Sokak hayvanlarını beslediği için tehdit edildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Altınkum, Edremit, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti’nin oyları yüzde 45’den 30’lara düştü Haber
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü Haber
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
Platonik aşk cinayetine kurban giden annesine böyle veda etti: Dediğin her şeyi yapacağım Haber
Platonik aşk cinayetine kurban giden annesine böyle veda etti: Dediğin her şeyi yapacağım
’İntihar etti’ denilen Aleyna Çakır’ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı Haber
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol’un canlı yayınında gözaltına alındı Haber
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu Haber
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil’in son görüntüsünü paylaştı Haber
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu Haber
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Haberler››Güncel››Sokak hayvanlarını beslediği için tehdit edildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:47: Ordu'da sıcak hava nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı - Haber 15:47: Tosya'da Sosyal Konut kuraları çekiliyor - Haber 15:47: Plaj yasağı kalktı, falezlerden atlayışlar başladı - Haber 15:45: Akşehirde uyuşturucu operasyonu - Haber 15:44: Son dakika haberleri: Bayramiç'te Covid-19 denetimi - Haber 14:29: Faytonların yasaklandığı Adalar'da bu kez de başka bir ulaşım krizi çıktı - Haber 13:49: Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi - Ekonomi 11:28: İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü - Haberler 09:22: Kendisini sterilize etmeye çalışan adam, başını yaktı - Haber