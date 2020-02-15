Sokak hayvanlarını beslediler

Nilüfer Belediyesi, BUHAYDER iş birliğiyle kırsal bölgelerdeki sokak hayvanlarına mama dağıttı. Gün boyu geniş bir bölgede besleme çalışması yapan hayvanseverler, yaklaşık 300 kilogram mama dağıtarak sokak hayvanlarının beslenmesine destek oldu.



Nilüfer Belediyesi, rutin çalışmalarının yanı sıra, sivil toplum kuruluşlarıyla da iş birliği yaparak sokak hayvanlarının beslenmesine destek oluyor. Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bu kez, Bursa Hayvanlarla Yaşam Derneği (BUHAYDER) ile kırsaldaki hayvanların yanında oldu. Nilüfer'in kırsaldaki mahallelerinde soğuk kış aylarında beslenme konusunda güçlük yaşayan sokak hayvanlarına mama desteğinde bulunan hayvanseverler, can dostların içini ısıttı. Hayvanseverler, Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Atlas, Kayapa, Maksempınar, Unçukuru, Akçalar ve Gölyazı'ya giderek, yaklaşık 300 kilogram mamayı sokak hayvanlarıyla buluşturdu.



Kamu ve sivil toplum kuruluşu iş birliğinin güzel bir örneğini sergilediklerini ifade eden Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çınar, "Nilüfer Belediyesi olarak her zaman sokak hayvanlarının yanındayız. Günlük rutin çalışmalarımızın yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve hayvanseverler iş birliğiyle de bu tür örnek çalışmalar yürütüyoruz. Yaptıkları mama desteği için BUHAYDER'e teşekkür ediyorum" dedi.



Gün boyu geniş bir bölgede besleme çalışması yaptıklarını belirten BUHAYDER Başkan Yardımcısı Şükrü Yaşar da, "Herkes, sokak hayvanlarına destek olmanın sorumluluğunu hissetmeli. Biz de dernek üyelerimizle topladığımız mamaları, Nilüfer Belediyesi desteğiyle sokak hayvanlarıyla buluşturduk. Burada önemli olan hayvanseverlerle belediyelerin ortak çalışmalar yapması. Bizim bu çalışmamız, umarım diğer belediyelere ve sivil toplum kuruluşlarına örnek olur ve bu tür organizasyonlar daha da artar. Bunun sonucunda da sokak hayvanları daha sağlıklı hale gelir" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA