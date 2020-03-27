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Sokak hayvanlarını besleyen ekibe yaşlı çiftten teşekkür

Sokak hayvanlarını besleyen ekibe yaşlı çiftten teşekkür Tunceli'de korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 70 yaşındaki çiftin talepleri doğrultusunda Vefa Sosyal Destek Grubu sokak hayvanlarını besledi.

27.03.2020 22:03 | Son Güncelleme: 27.03.2020 22:04
Sokak hayvanlarını besleyen ekibe yaşlı çiftten teşekkür
TUNCELİ - Tunceli 'de korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 70 yaşındaki çiftin talepleri doğrultusunda Vefa Sosyal Destek Grubu sokak hayvanlarını besledi. Çift, ekibe teşekkür etti.
Çin'de başlayıp dünyayı saran Türkiye'de de görülen korona virüs nedeniyle alınan tedbirler arttırılarak devam ederken kurumlar tarafından saha da her türlü sosyal çalışma yapılıyor. Tunceli'de de evlerinden çıkması kısıtlanan 70 yaşında olan Fındık ve Kemal Şerefoğlu çifti il dışındaki çocuklarına baktıkları sokak hayvanların aç olduğunu dile getirdi. Çocukları durumu telefonla Vali Tuncay Sonel'e bildirdi. Bunun üzerine Vali Sonel "Vefa Sosyal Destek Grubu"na talimat verdi. Gruba bağlı ekipler çiftin yaşadığı merkeze bağlı Yeni Mahalle'ye giderek sokak hayvanlarını besledi.
Hayvanların beslendiğini çifte daha sonra yüz yüze bilgilendirme yapıldı. Şerefoğlu çifte teşekkür etti. Sokak hayvanlarını besleyen ekibe yaşlı çiftten teşekkür

Kaynak: İHA

Etiketler: Tunceli, Yerel

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Sokak hayvanlarını besleyen ekibe yaşlı çiftten teşekkür

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