Sokak hayvanlarını besleyen kadını tehdit eden komşusu gözaltına alındı - BALIKESİR

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, sokak hayvanlarını beslediği gerekçesiyle tartıştığı komşusunu tehdit ettiği iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

06.06.2020 18:55 | Son Güncelleme: 06.06.2020 19:02
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, sokak hayvanlarını beslediği gerekçesiyle tartıştığı komşusunu tehdit ettiği iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.
Konuyla ilgili Edremit Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 4 Haziran'da, Altınkum Mahallesi'nde yaşayan Zerrin Toksöz (68) ile komşusu S.A. arasında sokak hayvanlarını besleme konusuyla alakalı sözlü tartışma çıktığı belirtildi.
Bu tartışmada S.A'nın Toksöz'e tehdit ve hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu, Toksöz'ün ise bu anları videoya kaydettiği bildirilen açıklama şöyle:
"Müşteki Zerrin Toksöz isimli şahsın şikayeti üzerine, şüpheli S.A. isimli şahıs yakalanarak hakkında adli işlem başlatılmıştır. Ayrıca bölge polis merkezi tarafından şüpheli S.A. hakkında önleyici tedbirler kapsamında resen 30 gün süreyle uzaklaştırma kararı verilmiştir."
Öte yandan Toksöz'ün kaydettiği videonun sosyal medyaya yüklemesinin ardından, hayvanseverler olaya tepki göstermek için kadının yaşadığı apartmanın önünde bir araya geldi.
Hayvanseverler, yanlarında getirdikleri mamalarla sokak hayvanlarını besledi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Toksöz, apartmana kısa süre önce taşındığını, daha önce yaşadığı yerde çok sayıda kedi ve köpek beslediğini söyledi.
Yeni taşındığı yerde de apartmanın dışında hayvanları beslemeye devam ettiğini anlatan Toksöz, apartman sakinlerinin bu hayvanları istemediklerini belirtti.
Komşularının beslediği hayvanları taşladığını iddia eden Toksöz, şunları kaydetti:
"Ben de bu duruma tepki gösterdim. Tamam, korkuyor olabilirler. Ben de burada beslemeyeceğimi, uzakta besleme yapacağımı söyledim. Ama beni anlamadılar. Balkonumda 2 kedi var. Onlardan da rahatsız oldular. Olaylar bu noktaya geldi."
Toksöz'e destek olmak için gelen grup adına konuşan Tarkan Kaynar ise, "68 yaşındaki bir kadın, kendi imkanlarıyla sokak hayvanlarına bakıyor ve ona edilmedik hakaret bırakmıyorlar. Ona yalnız olmadığını hissettirmek için buradayız" diye konuştu.
Bu sırada apartmanın önünde toplanan kalabalığa evinin balkonundan seslenen S.A. da, hayvan düşmanı olmadığını, çocuklarının ısırılmasından korktuğunu söyleyerek kendini savundu. Sokak hayvanlarını besleyen kadını tehdit eden komşusu gözaltına alındı - BALIKESİR

Kaynak: AA

Etiketler: Balıkesir, Edremit, Güncel, Haber

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