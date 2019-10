Sokak hayvanlarını doyurmak için motosikletiyle İzmir'i turluyor (2)

İzmir'de yaşayan hayvansever Murat Mogol, 13 yıldan bu yana motosikletiyle kentin sokaklarını dolaşarak 300 yakın kedi ve köpeğin bakımını üsteniyor.

Karabağlar ilçesinde yaşayan bir restoranda motosikletli kurye olarak çalışan 45 yaşındaki Mogol, parkta gördüğü hasta bir kediye 13 yıl önce evinde bakmaya başladı. Sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin durumuna çok üzülen Mogol, yaşadığı apartmanın önüne yiyecek bırakarak onlarla ilgilendi. Baktığı hayvan sayısı her geçen artan Mogol, bir süre sonra hayvanların sağlık sorunlarıyla da ilgilenmeye başladı.

Sokak hayvanları için motosiklet aldı

Alsancak'taki işine gidip gelirken gördüğü sokak hayvanlarına da bakmaya karar veren hayvansever, onları besleyebilmek için motosiklet aldı. Sabahın erken saatlerinde önce oturduğu apartmanın otoparkında bulunan hayvanları besleyen Mogol, daha sonra ise mama, tavuk parçaları ve lokantalardan aldığı yemek artıklarını motosikletine koyarak yola çıkıyor. İşe giderken yolunun üzerinde bulunan kedi ve köpekleri besleyen Mogol, "can dostları"nın bakım ve beslenmelerini mesai sonrasında da sürdürüyor.

"Sokak hayvanlarının motorumun sesini duyunca üzerime atlıyor"

Murat Mogol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin 22 noktasında yaklaşık 300 sokak hayvanının bakımını üstlendiğini, onlarla ilgilenmeye başladıktan sonra hayatın daha güzel yönlerini görmeye başladığını söyledi. Gününün en mutlu dakikalarını onların yanında geçirdiğini belirten Mogol, şöyle devam etti:

"Özellikle sabahleyin motosikletle evden çıktığımda İkiçeşmelik Caddesi'nde beni bekleyenlerin olduğunu bilmek yani o motor sesini duyup da üzerine çıkıp, önce kendilerini sevdirip sonra yemek yemelerini görmek beni mutlu ediyor. Ben de onlar için hayatın bir kenarından tutuyorum. Benim hafta tatilim yok ne kadar hasta olsam bile motorumla beraber 365 gün onları beslemeye geliyorum."

Mogol, bakımını üstlendiği sokak hayvanları için aylık kazandığı asgari ücretin önemli bir kısmını harcadığını, birçok insanın da kendisini görerek sokak hayvanlarıyla ilgilenmeye başladığını anlattı.

"Bunlar için kendi hayatını bitirdin"

Gücü yettiğince can dostlarına bakmaya devam edeceğini ifade eden Mogol, şunları söyledi:

"Çevremdeki insanlar 'Para versen biz bu işi yapmayız' diyorlar. Ben de onlara 'Bu iş paralı olsaydı ben de yapmazdım, zaten bu bir gönül işi, sevgi işi. Bu insan olarak başkasına faydasının dokunduğunu ve ayakta kaldığını görme işi.' diyorum. Yarın bir gün bu dünyadan ölüp gideceğiz. Arkamızdan güzel bir şeyler bırakmamız gerektiğini düşünüyorum. Gücüm yettiği kadar can dostlarıma bakmaya devam edeceğim. Bazı esnaf kardeşlerimiz bizi örnek almaya çalışıyor. Kedi ve köpeklerin sularını koyuyor, mama koyuyor."

"Biz de artık onu kendimize örnek almaya başladık"

Esnaf Mustafa Tunç da Mogol'un yıllardır her sabah motosikletiyle mahallelerine gelip sokak hayvanlarını beslediğini dile getirdi.

Tüm mahalle sakinlerinin Mogol'a büyük saygı duyduğunu vurgulayan Tunç, "Kediler ve köpekler beslenme saatleri gelince dört gözle onu bekliyorlar. Motosikletin sesini duyunca direkt onun üzerine atlıyorlar. Biz de artık onu kendimize örnek almaya başladık." dedi.

Kemal Ersarıoğlu da Mogol'un çok iyi bir insan olduğunu, sokakta yaşayan hayvanları hiç unutmadığını, herkese bir insanlık dersi verdiğini aktardı.

Kaynak: AA