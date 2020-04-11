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Sokak hayvanlarını gazeteciler besledi

DENİZLİ'de sokağa çıkma yasağıyla birlikte cadde ve meydanlarda yalnız kalan kedi ve köpekleri, yasaktan muaf tutulan gazeteciler besledi.

11.04.2020 17:03 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:03
Sokak hayvanlarını gazeteciler besledi

DENİZLİ'de sokağa çıkma yasağıyla birlikte cadde ve meydanlarda yalnız kalan kedi ve köpekleri, yasaktan muaf tutulan gazeteciler besledi.

15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda esnaf tarafından beslenen sokak hayvanları için vatandaşlar seferber oldu. Sokağa çıkamadıkları için hayvanları besleyemeyen vatandaşlardan Ateş Er, Demirören Haber Ajansı muhabirlerinden yardım istedi. Er, üçüncü kattaki evinden sepetle yiyecek uzattı. DHA Muhabiri Ramazan Çetin de sepetteki mamaları alıp, bulvar üzerindeki kedi ve köpekleri besledi. Er, kendilerine yardımcı olan DHA muhabirlerine teşekkür etti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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